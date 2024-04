Parceria do Governo abre as portas para estudantes em curso de Agropecuária

Divulgação

Educar também é qualificar o cidadão, desde cedo, para o mercado de trabalho. Sob essa ótica de um ensino integral e completo, o Governo de Mato Grosso do Sul assinou acordo de cooperação técnica com a Acrisul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), durante a abertura da Expogrande 2024, realizada na noite de quinta-feira (4).

A parceria permite que 30 estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Clarinda Mendes de Aquino, localizada em Campo Grande, participem de um curso técnico em Agropecuária durante todo o Ensino Médio, os qualificando ainda jovem para o mercado de trabalho.

"Assinamos um convênio para poder trazer a formação técnica agropecuária pra onde ela tem que estar. Cada vez vamos fazer mais disso com toda nossa formação profissional. São 200 mil alunos na rede estadual que devemos buscar que se saim não só em busca da universidade, mas já tenham formação técnica profissional", destaca o governador Eduardo Riedel.

Conforme o convênio, a SED (Secretaria de Estado de Educação) vai destinar R$ 300 mil para aquisição de insumos das aulas, que totalizarão 1,2 mil horas ao final do curso. Serão liberados R$ 100 mil por ano pela gestão estadual, em um investimento que, dividido por aluno, chega a casa dos R$ 10 mil ao final dos três anos de qualificação.

Além do convênio na área da educação, o Governo de Mato Grosso do Sul também assinou junto à Acrisul outro convênio, relativo ao projeto de Eficiência Energética desenvolvida pela Agems (Agência Estadual de Regulação) em parceria com a Energisa MS.

Ao todo, serão implantados no Parque de Exposições Laucídio Coelho 114 painés fotovoltaicos, em valor que gira na casa dos R$ 255 mil. O investimento é feito pela própria Energisa e reduz consideravelmente os custos com energia, além de oportunizar o consumo com uma fonte limpa. Outros espaços, como Camelódromo e Mercadão, já possuem tal projeto.