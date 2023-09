Parceria entre Fundtur e Decolar coloca Bonito em um dos maiores portais de vendas do país

Bonito é destaque no Brasil / Divulgação

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul está promovendo Bonito e o Pantanal no portal Decolar, considerado um dos maiores do país em visibilidade e venda de pacotes turísticos. A campanha tem como objetivo incentivar a venda dos destinos, fortalecendo o turismo e economia sul-mato-grossense.

Segundo o presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, a promoção será realizada durante o período de um ano, com banners na página principal e conteúdos exclusivos.

“A Decolar é uma dos maiores portais de vendas de pacotes turísticos do Brasil e em visibilidade e por isso decidimos investir na contratação dessa campanha, que coloca Bonito e o Pantanal em evidência nacional, por meio da oferta de pacotes de viagens, tanto os que já são oferecidos, quanto outros feitos em parceria com o trade, exclusivamente para a campanha”, disse.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, reforçou a importância da parceria com Governo do Estado e com a Fundtur-MS, no fortalecimento da economia do município e na promoção do destino Bonito.

“Nós estamos trabalhando muito para que Bonito continue sendo uma referência nacional no Ecoturismo, o que inclusive está sendo confirmado com a premiação da Revista Viagem & Turismo, que nos elegeu pela 17ª vez como o melhor destino de ecoturismo do Brasil, e a presença do Estado nas nossas ações, nos ajudando, nos promovendo em eventos, dentro e fora do país, também demonstram a confiança em nossa cidade. Eu só tenho a agradecer, tanto ao Bruno, quanto ao governador Eduardo Riedel”, disse.