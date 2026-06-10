Parceria entre prefeitura de Bonito e União garante reforma de unidade de saúde

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rincão Bonito segue avançando e já começa a transformar a estrutura da unidade de saúde em Bonito. A obra é realizada por meio de parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Bonito, com o objetivo de oferecer mais qualidade, conforto e melhores condições de atendimento à população.

Com os trabalhos em andamento, a unidade passa por melhorias que vão proporcionar um ambiente mais adequado para usuários e profissionais de saúde. A Prefeitura acompanha a execução da obra e segue investindo para garantir serviços cada vez melhores à população.

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