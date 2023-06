Parque Estadual Matas do Segredo e reabre visitações no local após reforma

Passeio tem 90 minutos de duração / Foto: Mairinco de Pauda

A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) entregaram nesta segunda-feira (5), data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, as obras de reforma das estruturas de atendimento aos visitantes e do Projeto Florestinha no Parque Estadual Matas do Segredo. O Governo do Estado investiu R$ 2,1 milhões nas obras, que consistem na construção de uma quadra de esportes, um deck e uma ponte pênsil na área de nascentes, além de reformas nas instalações elétricas, hidráulica, pintura e outras melhorias.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, e o diretor-presidente do Imasul, André Borges, participaram da entrega da reforma e fizeram caminhada pelas passarelas, decks e pontes construídas para garantir a segurança dos visitantes. “Em 2015, inauguramos o centro de visitantes do parque e tivemos de aguardar obras da prefeitura na região para garantir condições seguras de visitação. Abrir esse parque para a população é fundamental para conscientização ambiental”, comentou.

O diretor-presidente do Imasul destacou o trabalho de educação ambiental realizado pelo Projeto Florestinha, em parceria com a PMA, e ressaltou a importância da unidade de conservação. “Não tem sentido esse espaço ficar fechado. Nós abrimos o Parque para o Florestinha e o dotamos de estrutura adequada para trazer a população. Conhecer os parques exerce um papel fundamental, pois é um exemplo vivo da importância de se ter áreas protegidas”, afirmou André Borges.

O Parque Estadual Matas do Segredo abrange uma área de 177,88 hectares e está localizado na região Norte de Campo Grande a menos de 10 km do Centro da cidade. Ele estava com entrada restrita a pesquisadores, praticantes da observação de aves e às crianças e adolescentes do Projeto Florestinha, da PMA (Polícia Militar Ambiental). Com a nova estruturação do local, o Imasul reabriu a Unidade de Conservação para visitação da população.

A partir de terça-feira (6) será possível agendar visitas ao Parque Estadual Matas do Segredo. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Diariamente, será possível atender 3 grupos de até 15 pessoas. Para agendar, é necessário ligar no 3351-9549.

O parque fica na Rua Vicente Migliozzi, 21, Jardim Presidente. O passeio demora em torno de 90 minutos. Imprescindível usar roupas confortáveis que cubram o máximo do corpo, calçados adequados (botinas são ideais), boné ou chapéu, passar repelente, protetor solar e levar água.