18 de Fevereiro de 2026 • 09:01

Passagem de acesso a Camisão está liberada após passagem de temporal

Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais foi deslocada para o local e, aproveitando a pausa na chuva intensa

Publicado em 18/02/2026 às 08:13

Os profissionais possuem rede de apoio e comunicação que auxilia inclusive em situações de imprevisto, como ocorreu na terça-feira, com a chuva forte e repentina / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

No final da tarde de terça-feira (17), durante o forte e inesperado temporal que atingiu o distrito de Camisão, uma árvore caiu no acesso à Cachoeira do Morcego, bloqueando completamente a passagem de veículos e impedindo o retorno de visitantes que estavam na região, inclusive no Mirante do Paxixi.

O condutor que acompanhava o grupo de turistas acionou as autoridades informando sobre a queda da árvore, que interditava a via e impossibilitava o deslocamento dos veículos. Diante da situação, a Prefeitura de Aquidauana foi imediatamente acionada e respondeu com prontidão.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais foi deslocada para o local e, aproveitando a pausa na chuva intensa, trabalhou com agilidade e responsabilidade na retirada da árvore caída. Em poucas horas, o acesso foi completamente liberado, garantindo a segurança e o retorno dos visitantes.

O episódio reforça a importância de estar sempre acompanhado de condutores habilitados ao visitar os distritos e pontos turísticos da região. Esses profissionais possuem rede de apoio e comunicação que auxilia inclusive em situações de imprevisto, como ocorreu na terça-feira, com a chuva forte e repentina.

A ação rápida da Prefeitura demonstra o compromisso da gestão municipal com a segurança dos moradores e turistas que frequentam as belezas naturais de Aquidauana e seus distritos.

