Pegadas de onça são vistas em estrada do Morro do Paxixi

Em determinado momento, chegaram até a avisar pedestres que estavam na área sobre a possível presença do animal. O fato ocorreu na tarde de ontem, 2.

Conforme os envolvidos, as pegadas foram vistas em um trecho de estrada de chão, cerca de 50 a 60 metros à frente do ponto onde estavam.

O local fica entre o Mirante e uma torre de energia próxima, em uma área que já havia sido utilizada anteriormente como passagem para veículos e onde existe movimentação de moradores e turistas.

A suspeita de que se tratava de uma onça surgiu após notarem pegadas grandes e bem definidas na areia, além de marcas menores ao lado — o que levantou a hipótese da presença de um filhote.

"Primeiro achei que era de algum outro animal, mas quando olhei melhor, percebi que era diferente. Voltei com o carro e vi claramente a marca. Estava ventando bastante, mas mesmo assim as pegadas estavam nítidas", contou um dos moradores.

Segundo o grupo, o local parece ser um “passador” frequente do animal, já que as marcas foram encontradas em diferentes pontos da trilha, sempre em linha reta.

A presença do vento forte ajudou a destacar as marcas na areia. “Foi por acaso que percebemos. Estávamos voltando devagar com o carro e olhando para os lados quando vimos. A estrada estava ruim, então estávamos bem atentos”, completou o relato.

Além das pegadas, o grupo notou movimentação de outras pessoas mais adiante e chegou a alertar sobre o possível risco.

Especialistas recomendam atenção redobrada ao trafegar por áreas de mata e, caso sejam vistas pegadas ou sinais de grandes felinos, que se evite seguir o mesmo caminho e a situação seja comunicada a órgãos ambientais, como a PMA (Polícia Militar Ambiental).

A presença de onças é comum em áreas de vegetação preservada do Pantanal e do Cerrado, e embora não costumem atacar humanos, o encontro inesperado pode representar risco. O ideal é manter distância, não tentar seguir os rastros e evitar trilhas solitárias.

