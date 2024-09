Pescador de MS fisga pintado de 1,76m e bate recorde no Brasil

Pesca histórica / Arquivo pessoal

O pescador Romario de Godez Canhete, de 31 anos, estabeleceu um novo recorde nacional ao capturar um pintado de impressionantes 1,76 metros no Rio Dourados, em Fátima do Sul. A captura histórica ocorreu na última quinta-feira, 5, na região do Flutuante Rei do Rio, um conhecido ponto de pesca na área. Canhete, que é guia de pesca local, descreveu o feito como uma experiência de tirar o fôlego e um marco em sua carreira.

“Era mais um dia normal de pescaria para mim. Comecei cedo pela manhã e tivemos algumas boas ações com dourados”, contou Canhete. Apesar das condições adversas, com temperaturas baixas e mudanças no clima, ele decidiu pescar em um ponto de sua preferência.

“Na parte da tarde, quando eu já estava pensando que não pegaria mais nada devido ao frio, engatei o peixe. A luta foi intensa; o peixe era um verdadeiro monstro”, explicou o pescador, que já havia capturado 10 pintados em apenas 8 dias no mês de junho, com tamanhos variando entre um metro e meio e 1,72 metros.

Canhete destacou a adrenalina e a emoção que sentiu durante a captura. “A sensação é indescritível. A força do peixe fez a briga ser intensa e emocionante. Manter a calma foi um desafio, mas a adrenalina estava a mil. Foi uma experiência única e um sonho realizado”, concluiu o pescador.

A captura do pintado gigante não só marca um novo recorde no Brasil, mas também reforça a reputação da região como um dos melhores locais para a pesca esportiva no país.

Veja o vídeo: