Pescador fisga dois pintados com mais de 1,60cm no rio Dourados

Bruno Girotto mostra o tamanho do pintado / Arquivo Pessoal

O pescador esportivo de Mato Grosso do Sul, Bruno Girotto surpreendeu mais uma vez ao pescar dois pintados com mais de 1,60 cm cada, no rio Dourados, no município de Fátima do Sul, na última quarta-feira (24).

Bruno e o guia Romário Godez fisgaram quatro peixes no dia, mas conseguiram tirar da água dois pintados enormes: um tinha 1,62 cm e outro 1,64cm.

Mesmo com a conquista de encher os olhos, Girotto e Godez soltaram os peixes após registrarem a captura.

Ao O Pantaneiro, Bruno contou não ter sido o maior peixe que fisgou durante seus 15 anos de pescaria esportiva. “Eu já tinha pegado um de 1,70, mas é muito difícil você pegar dois peixes desse tamanho no mesmo dia. Esses foram peixes de 1,62 e de 1,64, então no mesmo dia você pegar dois é muito difícil. A gente pegou quatro na verdade, mas só conseguiu tirar dois, mas são peixes muito fortes, então é muito trabalhoso para tirar ele do rio", conta.

Depois da captura, Bruno solta os peixes e ele é defensor da cota zero.

Durante o tempo em que pesca esportivamente, Girotto nota a diminuição de peixes nos rios de Mato Grosso do Sul. “O peixe dourado, uma espécie que está proibida a pesca e captura há 5 anos, a gente está vendo aumentar nos rios, por isso que eu bato na tecla que a gente deveria adotar o que o Mato Grosso fez lá, que é a cota zero, proibir o transporte. Permitir o pescador comer um peixe na beira do rio, mas proibir o transporte seria o ideal para o nosso estado também, para a continuidade das espécies. A gente vê que os peixes, as outras espécies sim, estão diminuindo, mas o dourado está, graças à proibição, voltando em uma boa quantidade e salvando muitas pescarias no estado”, comenta.

A soltura dos peixes deve-se também à aproximação da época da Piracema. “São dois fatores que me motivam a soltar os peixes. Primeiro é a continuidade do nosso esporte. O segundo que a gente tá próximo de um período de piracema, né, que é o processo de reprodução dos peixes. Então a gente sabe que você, devolvendo um peixe desse pra água, ele vai conseguir concluir o seu processo de reprodução e, obviamente, aumentar a quantidade de peixe, tamanho, enfim”.