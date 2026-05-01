Pescador fisga dourado gigante no Rio Brilhante e impressiona pela raridade

O pescador Paulo Koster Siede protagonizou um momento raro ao capturar um dourado de aproximadamente 1,01 metro e cerca de 20 quilos na região de Maracaju.
Um feito que costuma ser mais comum em águas argentinas agora também começa a se repetir em Mato Grosso do Sul. No último dia 21 de abril de 2026, o pescador Paulo Koster Siede protagonizou um momento raro ao capturar um dourado de aproximadamente 1,01 metro e cerca de 20 quilos no Rio Brilhante, na região de Maracaju.
A pescaria foi realizada com o acompanhamento do guia João, em frente ao Pesqueiro Dujão, localizado a cerca de 35 quilômetros da cidade. O tamanho e o peso do peixe chamaram atenção, já que exemplares dessa proporção são considerados raros na região.
Segundo o guia, a captura reflete mudanças positivas no cenário da pesca local. Ele destaca que situações como essa, antes mais frequentes em países vizinhos, começam a ocorrer no Brasil graças ao fortalecimento das leis ambientais e à crescente adesão dos pescadores à prática da pesca esportiva, que prioriza a preservação das espécies.
“Foi um momento de muita emoção e gratidão a Deus por nos proporcionar essa alegria”, relatou João, ressaltando a importância da conscientização para garantir que espécies como o dourado continuem se desenvolvendo nos rios sul-mato-grossenses.
O episódio reforça o potencial dos rios da região para a pesca esportiva e sustentável, atraindo cada vez mais praticantes e contribuindo para o turismo local. Para quem deseja conhecer o local da captura, o Pesqueiro Dujão disponibiliza atendimento pelo telefone (67) 99222-0466 e também pelas redes sociais, no perfil @pesqueirodujao.
Vandalismo
A Administração Municipal informa que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que irá acompanhar o caso com rigor
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.
ECONOMIA
Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS