Pescador fisga dourado gigante no Rio Brilhante e impressiona pela raridade

Um feito que costuma ser mais comum em águas argentinas agora também começa a se repetir em Mato Grosso do Sul. No último dia 21 de abril de 2026, o pescador Paulo Koster Siede protagonizou um momento raro ao capturar um dourado de aproximadamente 1,01 metro e cerca de 20 quilos no Rio Brilhante, na região de Maracaju.

A pescaria foi realizada com o acompanhamento do guia João, em frente ao Pesqueiro Dujão, localizado a cerca de 35 quilômetros da cidade. O tamanho e o peso do peixe chamaram atenção, já que exemplares dessa proporção são considerados raros na região.

Segundo o guia, a captura reflete mudanças positivas no cenário da pesca local. Ele destaca que situações como essa, antes mais frequentes em países vizinhos, começam a ocorrer no Brasil graças ao fortalecimento das leis ambientais e à crescente adesão dos pescadores à prática da pesca esportiva, que prioriza a preservação das espécies.

“Foi um momento de muita emoção e gratidão a Deus por nos proporcionar essa alegria”, relatou João, ressaltando a importância da conscientização para garantir que espécies como o dourado continuem se desenvolvendo nos rios sul-mato-grossenses.

O episódio reforça o potencial dos rios da região para a pesca esportiva e sustentável, atraindo cada vez mais praticantes e contribuindo para o turismo local. Para quem deseja conhecer o local da captura, o Pesqueiro Dujão disponibiliza atendimento pelo telefone (67) 99222-0466 e também pelas redes sociais, no perfil @pesqueirodujao.