Pescador fisga jaú de 12 kg após mais de 30 minutos de disputa no Rio Aquidauana

Pescaria entre família / Arquivo pessoal

Uma pescaria em família no Rio Aquidauana, na última quarta-feira (22), resultou na captura de um jaú de 12 quilos e 1,33 metro de comprimento. A pesca foi realizada por Hussein Taha, mais conhecido como Saddan, que estava acompanhado do pai, Taha Hussein Taha, e do piloteiro Miguel, apelidado de “Comandante”.

O trio passou a manhã inteira no rio e contou com a sorte — e a persistência — para fisgar o peixe. A captura exigiu mais de 30 minutos de disputa com o animal, que só foi controlado após Hussein desamarrar o barco para se aproximar do local onde o peixe forçava a linha, evitando que ela se rompesse.

A pescaria faz parte de uma tradição familiar. Hussein contou que pesca com o pai desde criança e costuma repetir a experiência de três a quatro vezes por ano. O piloteiro Miguel também participa dessas jornadas há anos no Pantanal sul-mato-grossense.

Apesar do tamanho impressionante, o jaú fisgado na quarta-feira não foi o maior já capturado por Hussein, que já teve a experiência de medir um exemplar de 1,35 metro. Ainda assim, a última pescaria foi uma das mais emocionantes que já enfrentou.

“Foi muito top, de verdade. Foi uma briga do caramba até conseguir tirar. No final acabou, que eu desamarrei o barco, a gente foi até o peixe, porque se não ia arrebentar uma hora a linha. Foi muito tempo de briga, uma delícia” descreve.

