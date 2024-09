Pescador fisga pacu de 12 quilos no Rio Aquidauana

Pescador com o gigante / Arquivo pessoal

Na última sexta-feira, 6, um pescador local fez uma captura impressionante no Rio Aquidauana. A façanha aconteceu próximo ao ponto conhecido como “laranja azeda”, uma área próxima ao porto que tem gerado grandes expectativas entre os pescadores da região.

O peixe, um pacu de impressionantes 12 quilos e 72 centímetros, foi fisgado após uma batalha de cerca de trinta minutos. “Foi (fisgado) na carretilha, uns trinta e poucos minutos de briga para fisgá-lo. A gente soltando o barco até tirar o bichão”, relatou o pescador, ainda visivelmente emocionado com a captura.

Durante o esforço para retirar o pacu, a situação foi descrita como uma verdadeira “pauleira”. O peixe enroscou, obrigando a equipe a manusear o motor do barco com precisão para evitar que o pacu escapasse. “Estava achando que ia perder esse peixe, não sabia nem que peixe que era”, contou o pescador, destacando a dificuldade enfrentada.

A equipe que estava a bordo, composta por amigos do pescador, ficou estonteada com a captura e decidiu compartilhar o feito com outros pescadores, que passaram para ver o enorme pacu e tirar fotos. Segundo o proprietário da Toca da Onça, a captura é uma das maiores registradas na região nos últimos tempos, ressaltando a importância do evento para a comunidade local.

O sucesso da pescaria tem gerado bastante conversa entre os pescadores locais e reforça a reputação do Rio Aquidauana como um excelente destino para a pesca esportiva. A captura do pacu de 12 quilos é um testemunho das oportunidades oferecidas pelos recursos naturais da região e um motivo de orgulho para os entusiastas da pesca.

Assista o vídeo: