Pescaria vira esporte cada vez mais amado por mulheres 

Arquivo Pessoal

Um esporte que até bem pouco tempo era praticado basicamente pelo gênero masculino começou a deixar de ser coisa de homem para ser também do universo feminino.

As mulheres que costumavam acompanhar o marido, namorado, irmão, pai, um amigo ou qualquer outro familiar, muitas vezes sem interesse algum, agora estão deixando essa posição de coadjuvante, para assumir o controle da isca, do anzol e do motor da embarcação.



São mulheres amantes do esporte e que chegaram para ficar e marcar lugar com a mesma competência e desenvoltura que os homens. Para conhecer um pouco sobre essa paixão, que tem até grupos exclusivos de pescadoras e campeonato nacional, neste Dia Internacional da Mulher O Pantaneiro conversa com uma incentivadora e amante da pescaria, a sul-mato-grossense, Gabriela Brasil, uma turismóloga, proprietária do pesqueiro conhecido como Pousada das Palmeiras, no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, que está distante 71 quilômetros de Aquidauana.



Hoje, a jovem tem motivos de sobra para festejar. Um deles é o volume das chuvas que ajudam nas cheias dos rios e que favorecem o esporte, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde a perspectiva para o setor são as melhores e a chegada de novas mulheres ao esporte, que vem crescendo e tem uma torcida grande com relação às novatas. “Estimo que o número de mulheres na pesca esportiva aumente cada vez mais por conta dos eventos de pesca, estes geralmente exclusivos ao público, o que facilitou muito a inserção de muitas no esporte desde iniciantes as já amantes do esporte”, explica Gabriela. Ela conta que começou quase que precocemente e, hoje, é uma veterana apaixonada pela pesca.

“Eu pesco desde muito nova, pescava com meus pais eles me levavam para curtir a natureza desde os meus 2 anos de idade, inclusive me levavam na embarcação durante suas pescarias, portanto eu sempre amei”.



Presença de mulheres na pescaria cresce a cada dia em MS



No Mato Grosso do Sul, a adesão de mulheres ao esporte vem crescendo animadamente e,a prova disso, é que em agosto de 2022, cerca de 70 delas se uniram pela quinta vez para mostrar que pescaria também é coisa de mulher. O encontro ocorreu nas águas do Rio Miranda na região do pantanal sul-mato-grossense.



Gabriela é uma incentivadora da pesca e dos campeonatos como forma de atrair a adesão às mulheres com destaque para o Estado de Mato Grosso do Sul. “Atualmente no MS tem grande destaque na quantidade de mulheres participantes no esporte, pode ver pela existência de calendário feminino de pesca esportiva que já existe entre grupos de pesca, e que é atualizado todo ano. Ele é organizado por vários grupos de mulheres onde escolhem as datas antecipadamente para que um evento não se choque com outros e que todas possam ter a oportunidade de participar”.

Sobre a reação dos homens com a chegada cada vez maior do gênero feminino no esporte, Gabriela Brasil tem observado o comportamento.

“Muitos até hoje ainda se assustam, principalmente quando visito outros estados para pescar. Porém, o público feminino vem conquistando seu espaço em todas as regiões e no mundo da pesca é algo que está começando a se tornar mais comum”.

Aproveitando esse encontro com o Pantaneiro, Gabriela deixou um recado para aquelas que estão pensando em entrar no esporte. “Meu conselho é: só vai e se entregue a experiência. Sinta a natureza como uma forma de terapia, a pescaria vai muito além de pegar peixe. Cada pescaria será uma experiência única. Diante disso, é só preparar a isca, o anzol e a disposição”.