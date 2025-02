Pescoçada fatal: Lobinho dribla veneno e captura sapo-cururu em Miranda

Registro no Pantanal / Divulgação

Pesquisadores do Projeto Jaguatiricas, em parceria com biólogos da iniciativa The Wild Source, registraram uma cena impressionante de interação entre animais selvagens em Miranda, no coração do Pantanal, a 200 km de Campo Grande.

O fato ocorreu na Fazenda San Francisco Pantanal, durante uma expedição noturna, onde os biólogos estavam monitorando a fauna local enquanto os animais saíam para se alimentar à noite.

“Já ouviram falar em ‘carne de pescoço’? Pois é, o pescoço é uma parte cheia de músculos, e esse lobinho (Cerdocyon thous) sabe usá-lo como ninguém”, descrevem os pesquisadores.

Duelo selvagem

O lobinho utilizava seu pescoço de maneira estratégica para capturar sua presa, mas o sapo-cururu (Rhinella diptycha) não é uma vítima fácil. Ele possui glândulas de veneno atrás dos olhos e, quando ameaçado, consegue inflar o corpo como forma de defesa, dificultando a captura.

Apesar das defesas do sapo, o lobinho seguiu uma abordagem cuidadosa. Ele agarrou a perna do sapo e, com golpes precisos usando o pescoço e os ombros, conseguiu neutralizá-lo.

Quando o momento certo chegou, o lobinho virou o sapo de barriga para cima e iniciou a alimentação a partir do ventre, evitando assim as glândulas venenosas nas costas, que poderiam ser fatais para ele.

Comportamento observado e estudado

“Em uma expedição no ano seguinte, registramos um comportamento muito semelhante, o que sugere que pode se tratar de uma prática aprendida, possivelmente transmitida entre os lobinhos. Estamos agora preparando um artigo científico para documentar essa descoberta e compartilhar com a comunidade acadêmica”, afirmam os pesquisadores.

Esses registros inéditos lançam luz sobre os métodos de caça e adaptação dos lobinhos em ambientes hostis, revelando comportamentos complexos e o grande nível de aprendizado e adaptação desses animais.