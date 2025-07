Pioneiro em mergulho técnico, MS participa da maior feira turística da América Latina

O evento contará com uma agenda intensa / Foto: Ronaldo Cezar Possato Venâncio

Mato Grosso do Sul será um dos grandes destaques da 7ª edição do Scuba Diving Show Brasil, o mais relevante evento de mergulho da América Latina, que acontece nos dias 1 e 2 de agosto, no Centro Universitário SENAC Santo Amaro, em São Paulo. Aberto ao público mediante inscrição gratuita, o evento reúne os principais nomes do mergulho recreativo, técnico, livre e de segurança pública do continente, além de mais de 30 expositores do trade turístico e da cadeia de mergulho nacional e internacional.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, este é o primeiro evento que MS participa no segmento. “Vamos nos posicionar mais em eventos segmentados como esse. Além das atividades de flutuação já bem conhecidas, a região de Bonito / Serra da Bodoquena também é um destino fantástico para mergulho em águas cristalinas e também muito forte no mergulho em cavernas. Isso é de fato um diferencial e é importante estarmos presentes num evento como o Scuba Diving Show para nos comunicarmos melhor com o público especializado”.