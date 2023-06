Pipocas do Seo Assis fazem sucesso entre carros e shows

Seo Assis, o pipoqueiro que encanta gerações em Aquidauana / O Pantaneiro

Não só de relíquias, carros antigos, artistas, artesãos, cozinheiros com sua gastronomia, estão marcando presença neste 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Uma figura muito carismática e pitoresca, na cidade, também está apresentando suas delícias nesta grande festa. É o pipoqueiro mais famoso de Aquidauana. Assis Alexandre da Silva, 67, ou carinhosamente, Seo Assis, da Caprichosa, como é popularmente conhecido há décadas.



O pipoqueiro, que tem o produto mais gostoso da cidade e que faz o cliente entrar em fila para comprar, produz a melhor pipoca e alegra o paladar dos “viciados” nesse produto, que não tem idade para se apreciar. Seja em casa, no cinema, na escola, ou nas ruas da cidade, quem não aprecia um saquinho de pipoca?



As do Seo Assis, pipoqueiro, são especiais e carregam histórias na memória afetiva de várias gerações de aquidauanenses ou não. E o segredo para se fazer uma pipoca tão especial, o pipoqueiro não revela, afinal, nenhum craque, conta o segredo de seu talento. Seo Assis está empolgado com o 7º Encontro de Relíquias, de Aquidauana que ele considera que a cada ano fica melhor.



“Todo ano está cada vez melhor. Cheguei aqui já vendendo”, fala empolgado o pipoqueiro. Perguntado se tem um tempero especial para se preparar uma pipoca tão especial, ele completa. “Mais ou menos, não pode falar, senão os outros pegam. Tem um macete, tem que ter”.



Quem for ao 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que encerra a edição deste ano, amanhã domingo, dia 11, pode aproveitar para conhecer e se deliciar com as pipocas desse, que pode ser considerado o pipoqueiro mais famoso do Brasil.