Piraputanga celebra 93 anos com evento cultural e distribuição de livros

Aletheya Alves/ Campo Grande News

A Associação de Moradores de Piraputanga, em parceria com o poeta Milton Vicente Ferreira, convida a comunidade para a celebração dos 93 anos de fundação do distrito.



O evento, que será realizado na próxima quinta-feira (24), às 9h, na praça central, promete ser uma comemoração especial marcada por cultura e união.



Além de homenagear a história de Piraputanga, a festa contará com a distribuição gratuita de livros aos moradores, incentivando a leitura e o conhecimento entre os participantes.



O poeta Milton Vicente Ferreira, conhecido por sua ligação com a região, estará presente, celebrando a data junto à comunidade.



A organização do evento reforça a importância da participação de todos os moradores nessa data tão significativa para o distrito, um momento de confraternização e valorização da cultura local.



Serviço



Data: 24 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Praça do Distrito de Piraputanga



Venha celebrar conosco!