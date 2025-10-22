Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 11:28

Comemoração

Piraputanga comemora 94 anos com programação especial e resgate da história local

O Distrito é conhecido por suas trilhas, aventura pelo rio Aquidauana e paredões rochosos e pela gastronomia do peixe

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 10:09

Álvaro Rezende

Neste dia 24 de outubro, o charmoso distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana (MS), celebra 94 anos de fundação. A data será marcada por uma programação simples, porém significativa, organizada com o apoio da Associação dos Amigos de Piraputanga, como a instalação da faixa de aniversário e distribuição de flores aos moradores.

Um pouco da história

Piraputanga surgiu às margens da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil, com uma estação ferroviária estratégica entre Aquidauana e Campo Grande. A presença da ferrovia atraiu trabalhadores, comerciantes e famílias que, ao longo dos anos, formaram o núcleo do que viria a se tornar o distrito.

A vila cresceu devagar, com forte ligação à natureza, ao garimpo e ao modo de vida simples. Com o tempo, a ferrovia perdeu importância, mas Piraputanga encontrou na sua tranquilidade, hospitalidade e beleza natural um novo caminho: o turismo, que aos poucos vem ganhando seu espaço.

Hoje, o distrito é conhecido por suas trilhas, aventuras pelo rio Aquidauana e paredões rochosos e pela gastronomia do peixe.

Para os moradores, os 94 anos de Piraputanga não são apenas uma data: são um convite para lembrar de onde viemos e fortalecer os laços entre a comunidade e suas raízes.

