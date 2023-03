Piraputanga pode se tornar destino internacional

Divulgação

O diretor-presidente da FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, afirnou em entrevista que o distrito de Piraputanga pode se tornar destino de destaque nacional e internacional e a região deixará de ter apenas turismo regional.

A entrevista foi ao ar no site JD1 Notícias, ontem, dia 29, e ganhou grande repercussão nas pautas sobre turismo e natureza.

Bruno Wendling também falou sobre o potencial que o distrito aquidauanense tem, destacando as belezas naturais, a proximidade geográfica com a capital Campo Grande, o fator de Piraputanga estar na rota do turismo até Bonito com a nova rodovia pavimentada do Km 21 e, também, a presença da primeira vinícola de MS, o Terroir Pantanal, que fica entre os distritos de Camisão e Piraputanga.

Além desses fatores, Bruno Wendling destacou que Piraputanga está no foco para receber investimentos.

Neste sentido, o prefeito Odilon Ribeiro confirmou a informação do diretor da FUNDTUR, de que Piraputanga e Camisão tem atraído olhares e investidores, principalmente, do ramo da gastronomia e hotelaria.

"Ficamos felizes em ver que nossos distritos de Piraputanga e Camisão tem se destacado no cenário turistico e vem sendo pauta sempre presente. Novos empreendimentos imobiliários, hotéis e pousadas estão vindo para essa região. Da nossa parte, enquanto gestor, temos trabalhado para dar condições e apoiar os investidores naquela região e, sobretudo, temos um grande projeto para turístico para colocar em prática com o Governo do Estado, um grande atrativo turístico, organizado e estruturado, no nosso Morro do Paxixi", revelou o prefeito Odilon.

Complementando a afirmativa do diretor da FUNDTUR, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que o "turismo é um grande propulsor para a economia e geração de emprego em Aquidauana".

"Nós, na Administração Municipal e Governo do Estado, temos a expectativa de que nos próximos 10 anos a região de Piraputanga e Camisão vai atingir um pico de fluxo turístico muito grande, pois o sossego, a tranquilidade, a hospitalidade, o charme e a beleza que a nossa região tem é imensurável e isso vai cada dia mais atraindo as famílias, os turistas e todos que buscam por um lugar lindo, acessível e agradável para descansar e se aventurar. Esse lugar é aqui!", garantiu o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

Na entrevista, o diretor Bruno Wendling destaca o crescimento de novos atrativos e acomodações para o município de Piraputanga, e como as atividades devem alavancar a visitação no local, podendo se tornar destino internacional nos próximos anos.