Píton albina do Bioparque Pantanal passa por exames de rotina

Cobra Capitu / Bioparque Pantanal

A píton albina Capitu, uma das principais atrações do Bioparque Pantanal, passou nesta terça-feira (29) por exames de rotina que fazem parte dos protocolos veterinários da instituição. O animal, que recebeu o nome por meio de votação popular, é acompanhado de forma contínua por uma equipe multidisciplinar formada por biólogos, veterinários e nutricionistas.

Entre os procedimentos realizados, a ultrassonografia se destacou como ferramenta essencial para avaliar a condição dos órgãos internos, o percentual de gordura e o ganho de peso da serpente. Essas informações permitem ajustar a dieta de acordo com as fases de crescimento e identificar possíveis alterações de saúde de forma precoce.

A biometria também foi incluída na avaliação, com a atualização dos dados de pesagem e comprimento da píton. Os registros servem como referência científica e são utilizados para enriquecer o trabalho educativo realizado junto ao público, que acompanha a trajetória do animal desde sua chegada ao Bioparque.

O manejo contou ainda com a participação da direção da instituição, reforçando o compromisso do espaço com a conservação e o bem-estar animal. A atenção dedicada a Capitu simboliza o esforço contínuo para manter a qualidade de vida das espécies sob cuidado e, ao mesmo tempo, aproximar a sociedade da ciência e da preservação ambiental.

Com protocolos rígidos de saúde, segurança e manejo, o Bioparque Pantanal se consolida como referência em pesquisa e educação ambiental, oferecendo ao público a chance de conhecer de perto espécies emblemáticas e compreender a importância da biodiversidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!