Plano de Turismo: Reunião apresenta estratégia para destaque de Piraputanga

Distrito de Piraputanga / Divulgação

Na quinta-feira, 5, o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será local de uma apresentação especial. A apresentação do Plano Estratégico do Turismo para Piraputanga, desenvolvido em parceria entre a Atupark e o Sebrae, visa mostrar o potencial turístico e econômico da região.

Alexandre Périco, presidente da Atupark, explica que o plano é o resultado de diversas reuniões e oficinas com a comunidade local e membros da associação. O objetivo é criar diretrizes para o turismo no distrito, impactando positivamente toda a população.

O plano inclui ações como cursos, palestras e capacitações voltadas para o trade turístico e a comunidade. Estas iniciativas visam preparar e engajar todos os envolvidos para um desenvolvimento mais eficiente do turismo na região.

"A iniciativa surgiu da colaboração entre a Atupark e o Sebrae, através de uma série de reuniões e oficinas com a comunidade e outros membros da associação. O plano é resultado desse trabalho conjunto e tem como objetivo criar diretrizes para o desenvolvimento do turismo no distrito, impactando diretamente todos os moradores", explica Périco.

O evento é gratuito e aberto a todos. A participação da comunidade é importante para garantir o sucesso das estratégias propostas e para o futuro do turismo em Piraputanga. O encontro será das 18h às 22h, a Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada na Rua Hugo Correa,