PM, bombeiros e seguranças mantiveram a ordem no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º BPM fazendo trabalha pela segurança do evento / Divulgação

Um evento com a dimensão do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana não poderia acontecer sem equipes importantes do 7º BPM sob o comando do tenente-coronel PM, Guilherme Dantas Lopes, que deslocou para a avenida Pantaneta, bairro Alto em Aquidauana, viaturas e equipes policiais que garantiram a segurança e a ordem nos dias, 9, 10 e 11 de junho quando aconteceu a exposição de carros antigos, relíquias.



Outra contribuição de extrema importância também foi prestada pelo do comando do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Aquidauana (1ºSGBM/IND), que tem à frente o capitão Alex Fernandes, que destinou ao local da exposição, equipes para garantir o atendimento de socorro.



Ajudando a reforçar a ordem e a tranquilidade do evento que não teve registro de confusão, a equipe da Gradi Vigilância & Segurança, atuou com seus membros que transitavam entre o público, sempre atenta ao menor sinal de conflito.

Todas essas equipes desempenharam uma atuação relevante, para manter a paz e a harmonia entre o público, num evento que contou com a concentração de milhares de pessoas, que circulavam num mesmo espaço, para se divertir admirando as relíquias, a praça de alimentação e os shows de música, que aconteceram, na maior organização e sucesso, também com a atuação desses profissionais de segurança e do socorro.