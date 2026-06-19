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Infraestrutura

Ponte sobre o Rio Miranda terá novas interdições para obras nos dias 22, 23 e 29

Bloqueios totais serão realizados em três etapas; motoristas devem usar rota alternativa pela MS-178, via Guia Lopes da Laguna

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 11:21

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Bloqueios estão previstos para os dias 22, 23 e 29 de junho e fazem parte da recuperação estrutural da travessia em Águas do Miranda / Divulgação/Governo de MS

A Agesul informa que a ponte sobre o Rio Miranda, localizada na rodovia MS-345, passará por novas interdições temporárias para a continuidade das obras de recuperação estrutural. As interrupções ocorrerão nos dias 22, 23 e 29 de junho, conforme cronograma divulgado pela agência.

Durante os períodos de bloqueio, o trânsito ficará totalmente interrompido sobre a ponte. Após cada etapa, o tráfego será retomado com as restrições já vigentes no trecho.

O cronograma de interdições é o seguinte:
22 de junho, das 6h às 18h
23 de junho, a partir das 6h, até 24 de junho, às 6h
29 de junho, a partir das 6h, até 30 de junho, às 6h

A Agesul orienta que motoristas que seguem de Campo Grande para Bonito utilizem como rota alternativa a MS-178, via Guia Lopes da Laguna. A recomendação é planejar a viagem com antecedência e redobrar a atenção.

A medida é necessária para garantir a segurança dos usuários e o avanço das obras de recuperação da estrutura. A Agesul pede a compreensão da população pelos transtornos temporários.

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