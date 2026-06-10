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Ponte sobre o Rio Miranda na MS-345 será interditada para concretagem em Bonito

Tráfego será totalmente interrompido a partir das 13h do dia 15 de junho até as 7h do dia 16; Prefeitura orienta população a programar deslocamentos

Da redação

Publicado em 10/06/2026 às 17:17

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A Prefeitura orienta os usuários da via a programarem seus deslocamentos com antecedência e pede a compreensão da população / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito informa que a ponte sobre o Rio Miranda, localizada na rodovia MS-345, conhecida como estrada do 21, será interditada para a realização dos serviços de concretagem da estrutura.

A interdição terá início na segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 13h, e se estenderá até a terça-feira, 16 de junho, às 7h. Durante esse período, o tráfego de veículos estará totalmente interrompido no local.

A Prefeitura orienta os usuários da via a programarem seus deslocamentos com antecedência e pede a compreensão da população. A intervenção é necessária para garantir mais segurança e melhores condições de uso da estrutura.

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