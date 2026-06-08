População de Aquidauana discute expansão urbana em Camisão e Piraputanga

Piraputanga

A Prefeitura de Aquidauana convida toda a comunidade para participar da audiência pública que debaterá o Projeto Específico de Expansão Urbana de Interesse Turístico nos distritos de Camisão e Piraputanga. O evento acontece nesta terça-feira, 9 de junho de 2026, às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana.

A audiência pública atende o artigo 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade. A realização do evento é da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

A prefeitura ressalta que a participação da população é fundamental para a construção de uma cidade mais planejada, sustentável e preparada para o futuro. Os moradores dos distritos e demais interessados estão convidados a comparecer e contribuir com o debate.

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