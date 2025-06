Praça da alimentação teve de tudo até carne de jacaré, avestruz e pato 

Jacaré criado em cativeiro foi assado e comercializado no 9º Encontro de Relíquias / (Foto João Éric)

É o caso do empresário Henrique Soares, que serviu carne de jacaré, avestruz e pato. Em entrevista ao O Pantaneiro, ele explicou que faz o “Girau Pantaneiro”, uma armação de estrutura metálica sobre fogo de chão com dezenas de cortes de carnes de diversificados tipos de animais comestíveis. Isso, sem contar os legumes e frutos, como, por exemplo, pimentas.

A praça da alimentação do 9º Encontro de relíquias de Aquidauana, realizado de 19 a 22 de junho, entra para a história do evento como a mais diversificada e cheia de novidades. Os comerciantes agradeceram à Comissão Organizadora e já solicitaram espaço para o ano que vem.

“Primeiro agradeço a oportunidade de trazer aqui um pouquinho da nossa cultura aqui do MS, que não é só churrasco com carne bovina. Então eu trouxe uma linha exótica com carne de avestruz, carne de pato, codorna e o nosso carro-chefe: jacaré”, agradece o comerciante.

Carne de Jacaré, hamburguer de avestruz e carne de pato na praça de alimentação do º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Ele deixou claro que, no caso do jacaré, é um mito comer só o rabo. “O jacaré se come por inteiro, as coxinhas, temperado com chimichurri, o filé, parte do pescoço até o rabo... é a parte que tem mais carne, mais saborosa, então você aproveita a peça inteira por completo. Inclusive as patinhas, como se fosse uma coxinha, muito saborosa”, esclarece Soares.

Espetaria lançou o Churrasdog

Jocilene de Souza Silva, também, apresentou como novidade o “Churasdog”, feito com espetinhos em pão baguete, com maionese super especial, muita mussarela, até 3 espetos a escolha do cliente, mais mussarela, vinagrete, mais mussarela e finaliza com flambagem com massarico.

“Foi maravilhoso, superou nossas expectativas, porque vendo espetinho aqui na avenida Pantaneta de terça a sábado e minha margem de lucro varia entre 200 ou 300 reais. E nossas vendas aqui, pode multiplicar por 12 vezes a mais o nosso lucro líquido”, resumiu.

Espetinho da Jô fez sucesso, bem como a novidade "Churrasdog", feito de baguete com carne e depois flambado (Foto João Éric)

No primeiro dia, ela levou 400 espetinhos e, às 20h acabou tudo; no segundo dia, levou 600 e 22h acabou tudo também; e na terceira noite, sábado (21), vendeu 800 espetinhos, isto porque foi eficiente e quando acabou, às 23h, decidiu comprar e revender outros 80. “Dá trabalho, mas é assim que tem que ser”, conclui.

Doceira gostou do resultado financeiro

A doceira Aline Salim da Conceição comercializou doces em geral. “Cada ano que passa fica melhor para nós, temos uma variedade de doces, desde a cocada, pé-de-moleque e os tradicionais doce de leite, rapadura, e vendemos muito bem”. São todos feito em casa e ela é feirante com experiência de vender em diversas cidades do Estado. “Não tem comparação, com minhas vendas diárias por ai, aqui é muito bom, é top”.

Comida de Comitiva do Hospital de Amor teve boa aceitação e resultado ajudará na realização do Leilão, em dezembro (Foto Divulgação)

Hospital de Amor reforçou seu caixa

O grupo de captação do Hospital de Amor de Barretos, montou barraca para comercializar comida de comitiva e a equipe considerou “muito importante o resultado”. É o segundo ano que participam com a Comitiva do Amor e conseguimos melhorar o caixa para planejar o nosso Leilão do Hospital de Amor que é nosso carro chefe de capitação”, explica Adriano Rodrigues, o Adriano da Selaria, que, também, é Presidente da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA).

Quase uma centena de pequenos, médios e grandes comerciantes venderam seus produtos. A diversidade impressionou os visitantes do evento.