Prazo para cadastro de baterias e grupos de samba para Carnaval termina na sexta

Gisele Ribeiro, PMC

O prazo para realização do cadastro de baterias, bandas de sopro, grupos de samba e pagode da região interessados em participar das atividades do Carnaval de Corumbá 2024 e do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) 2024, termina na próxima sexta-feira (5).

O cadastramento é obrigatório para todos os grupos musicais que pretendem candidatar-se a realizar apresentações nos eventos programados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, entre os dias 13 de janeiro a 31 de março deste ano, e deve ser feito na sede da Fundação, situada na Rua Dom Aquino, número 1380, Centro, das 08h às 13h30.

Não será efetivado cadastro via correio, fax, e-mail ou quaisquer outros meios eletrônicos, bem como grupos ou bandas de outras cidades. A participação no processo de cadastramento não pressupõe garantia de que bandas/grupos musicais se apresentarão durante o período. A seleção dos músicos aptos será feita por equipe técnica da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

A tabela de caches, a programação das apresentações e a relação de documentos necessários para o processo estão no edital número 21/2023, publicado no DIOCORUMBÁ da última quinta-feira, dia 28 de dezembro.