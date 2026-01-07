Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 18:07

Controle de despesas

Prefeito de Bonito decreta medidas de contenção de gastos

Disposições publicadas no Diário Oficial suspendem novas contratações e limitam despesas não essenciais por 90 dias; serviços essenciais são mantidos

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 15:27

O decreto estabelece a possibilidade de limitar até 25% das despesas correntes discricionárias / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, publicou nesta quarta-feira (7) o Decreto nº 01/2026, estabelecendo uma série de medidas de contenção e controle de despesas no Poder Executivo Municipal. O objetivo, conforme a administração, é preservar o equilíbrio das contas públicas diante do cenário econômico e das incertezas na arrecadação.

Segundo o prefeito, as ações são preventivas e visam assegurar a responsabilidade fiscal sem comprometer o atendimento à população. "Estamos adotando ações planejadas, com responsabilidade e transparência, para garantir a saúde financeira do município e manter a qualidade dos serviços essenciais oferecidos à população de Bonito", afirmou.

O decreto estabelece a possibilidade de limitar até 25% das despesas correntes discricionárias, aquelas passíveis de racionalização ou adiamento. Ficam protegidos do contingenciamento os serviços essenciais e emergenciais, despesas obrigatórias por lei e os gastos com pessoal ativo e seus encargos. A prefeitura assegura que saúde, educação, assistência social e o pagamento de salários não serão afetados.

Entre as principais medidas estão:

  • - Revisão e renegociação de contratos, convênios e despesas não essenciais;
  • - Suspensão da abertura de novos processos de compras e licitações, salvo casos de urgência;
  • - Controle rigoroso do consumo de energia, água, combustível e materiais;
  • - Restrição de gastos com manutenção de veículos;
  • - Suspensão de novas concessões de gratificações, horas extras e plantões, exceto em situações excepcionais;
  • - Restrição de diárias, passagens e deslocamentos, com prioridade para alternativas virtuais;
  • - Congelamento de novas contratações temporárias e de cargos comissionados, salvo autorização expressa.

O decreto também prevê a suspensão ou adiamento de eventos e projetos não relacionados a serviços essenciais.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças será responsável pela coordenação e fiscalização das medidas. Todas as despesas correntes passarão por análise prévia, e as secretarias terão até 15 dias para apresentar planos de reprogramação de custeio.

As medidas terão validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogadas conforme a evolução do cenário financeiro. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

