Prefeito de Bonito decreta medidas de contenção de gastos

Disposições publicadas no Diário Oficial suspendem novas contratações e limitam despesas não essenciais por 90 dias; serviços essenciais são mantidos
O decreto estabelece a possibilidade de limitar até 25% das despesas correntes discricionárias / Divulgação/Prefeitura de Bonito
O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, publicou nesta quarta-feira (7) o Decreto nº 01/2026, estabelecendo uma série de medidas de contenção e controle de despesas no Poder Executivo Municipal. O objetivo, conforme a administração, é preservar o equilíbrio das contas públicas diante do cenário econômico e das incertezas na arrecadação.
Segundo o prefeito, as ações são preventivas e visam assegurar a responsabilidade fiscal sem comprometer o atendimento à população. "Estamos adotando ações planejadas, com responsabilidade e transparência, para garantir a saúde financeira do município e manter a qualidade dos serviços essenciais oferecidos à população de Bonito", afirmou.
O decreto estabelece a possibilidade de limitar até 25% das despesas correntes discricionárias, aquelas passíveis de racionalização ou adiamento. Ficam protegidos do contingenciamento os serviços essenciais e emergenciais, despesas obrigatórias por lei e os gastos com pessoal ativo e seus encargos. A prefeitura assegura que saúde, educação, assistência social e o pagamento de salários não serão afetados.
O decreto também prevê a suspensão ou adiamento de eventos e projetos não relacionados a serviços essenciais.
A Secretaria Municipal de Administração e Finanças será responsável pela coordenação e fiscalização das medidas. Todas as despesas correntes passarão por análise prévia, e as secretarias terão até 15 dias para apresentar planos de reprogramação de custeio.
As medidas terão validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogadas conforme a evolução do cenário financeiro. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação.
