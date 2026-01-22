Prefeito de Bonito supervisiona trabalhos após alagamento em cruzamento

Durante a visita, o prefeito também solicitou atenção especial à limpeza das bocas de lobo da região / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito Josmail Rodrigues visitou na quarta-feira, a Rua Pérsio Shamann, esquina com a Rua Monte Castelo, para acompanhar a situação do local após um alagamento pontual registrado no último domingo (18), em decorrência de uma chuva intensa que atingiu o município.

Segundo moradores da região, o trecho não possui histórico recorrente de alagamentos, o que indica que o episódio ocorreu de forma atípica. Diante disso, o prefeito determinou que o setor de engenharia da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realize um estudo técnico para identificar os fatores que contribuíram para o acúmulo de água no local e apontar as medidas necessárias para evitar novas ocorrências.

Durante a visita, o prefeito também solicitou atenção especial à limpeza das bocas de lobo da região, ação fundamental para garantir o correto escoamento das águas pluviais, especialmente em períodos de chuvas mais intensas.

A Prefeitura de Bonito segue com obras em andamento na Rua Pérsio Shamann, na região da Vila Cristina, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem e solucionar problemas em diferentes pontos da cidade. As intervenções também beneficiam áreas como a região da Feira do Produtor e o entorno da Agência XP, na Rua Senador Filinto Müller.

As ações fazem parte do compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana, a prevenção de transtornos causados pelas chuvas e a promoção de mais segurança e qualidade de vida para a população. A Prefeitura continuará acompanhando a situação e adotando as providências necessárias para garantir soluções eficientes e duradouras.

