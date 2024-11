Prefeitura abre inscrições para cadastro de empresas turísticas de Aquidauana

Ponto turístico de Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), informa que estão abertas as inscrições para o cadastro e a atualização cadastral de todas as empresas e serviços do setor turístico no município.

O objetivo desse processo é mapear os atrativos, serviços e infraestruturas turísticas da região, fornecendo dados essenciais para o planejamento e o desenvolvimento das atividades turísticas locais. As informações coletadas serão utilizadas para a criação de um inventário turístico, que servirá como base para ações estratégicas no setor.

As informações serão exclusivamente acessadas pela SECTUR e terão como finalidade o aprimoramento do planejamento turístico do município.

Caso haja dificuldades no preenchimento do cadastro online, a SECTUR disponibiliza atendimento presencial gratuito na sede da Secretaria, localizada na Rua Marechal Mallet, nº 506 – Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O processo de cadastramento é gratuito. Os interessados podem comparecer à Secretaria de Cultura e Turismo para preencher o formulário ou acessar os links disponíveis para realizar a inscrição.

Guia de turismo: https://forms.gle/M8LMukBqVkmANrmR9

Organizadores de Eventos: https://forms.gle/8K8aYdpbmjVHbaSa8

Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares: https://forms.gle/dmWpywsGcZTN2Hi8A

Infraestrutura para Eventos: https://forms.gle/v65dZwcsZvKHc5kd8

Meio de Hospedagem: https://forms.gle/vT2o9jJGr8dt6WJAA

Transportadora Turística: https://forms.gle/yHiJBP9qRVkmnpAs7

Serviço e Equipamentos de apoio ao Turismo: https://forms.gle/ntBbs11qmrLb65tc6

Entretenimento e Lazer: https://forms.gle/qRS3fpBZzn2K2y856

Agência de Turismo: https://forms.gle/52gnj68ab8QM5QSt8