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Turismo sustentável

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista em Aquidauana

Capacitação "Atendimento para CAT" acontece de 14 a 17 de abril na Sala do Empreendedor; vagas são limitadas

Da redação

Publicado em 07/04/2026 às 12:18

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Morro do Paxixi / @morrodopaxixi

A Prefeitura de Aquidauana abriu as inscrições para o curso gratuito “Atendimento para CAT – Central de Atendimento ao Turista”. A capacitação tem como objetivo preparar moradores e profissionais para receber e orientar visitantes com qualidade, cordialidade e conhecimento aprofundado sobre a cidade e a região.

Durante o curso, os participantes aprenderão a orientar turistas sobre os principais atrativos turísticos e serviços locais, além de conhecer mais sobre a história, cultura e economia da região. A programação também inclui curiosidades, culinária típica e o artesanato local, valorizando as riquezas culturais de Aquidauana.

Entre os temas abordados estão aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e ambientais aplicados ao turismo local e regional, patrimônio cultural, manifestações como gastronomia, folclore, dança, música, festas religiosas e lendas, além de recursos naturais estaduais, como parques, reservas e unidades de conservação. O curso também detalha as atribuições específicas sobre o CAT.

A capacitação é destinada a microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais, artesãos, instituições da administração pública, instituições sem fins lucrativos, médias e grandes empresas e microempreendedores individuais (MEIs).

Serviço - Data: 14 a 17 de abril
Horário: 18h às 22h
Local: Sala do Empreendedor (Estação Ferroviária)

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