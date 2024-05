Prefeitura apresenta prestação de contas do turismo em Aquidauana

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Cidadãos, empreendedores, empresários e prestadores de serviço voltados ao turismo são convidados a participar do evento de fechamento do primeiro ciclo, prestação de contas e renovação do Programa Del Turismo. O encontro será realizado nesta segunda-feira, 27 de maio de 2024, às 19h, no Auditório Paulo Corrêa de Oliveira, localizado na Unidade II da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O evento é uma oportunidade para a comunidade local contribuir com ideias e sugestões visando o fortalecimento do setor turístico em Aquidauana. A participação ativa de todos é fundamental para assegurar que o programa continue a atender às necessidades do trade turístico e da população, promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

A organização do evento destaca a importância da colaboração entre diversos segmentos da sociedade para consolidar Aquidauana como um destino turístico atrativo e competitivo. "Contamos com a presença de todos para que juntos possamos construir um futuro promissor para o turismo em nossa cidade," afirmou a assessoria do programa.