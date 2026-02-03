Prefeitura de Bonito divulga cronograma de limpeza para fevereiro, março e abril

O trabalho inclui patrolamento, roçada, retirada de entulhos e limpeza em geral / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, divulga o cronograma do Mutirão de Limpeza, com ações programadas nos bairros, assentamentos e no Distrito Águas do Miranda. O trabalho inclui patrolamento, roçada, retirada de entulhos e limpeza em geral, garantindo mais organização, saúde pública e qualidade de vida para a população.

Moradores devem ficar atentos e deixar entulhos, galhos e materiais de descarte em frente às residências nas datas previstas para o seu bairro. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso da ação.

Cronograma

Fevereiro

• 02 e 03/02 – Assentamento Guaicurus

• 23/02 – Vila Machado

• 24/02 – Vila Donária, Rodoviária e Centro

Março

• 04/03 – Jardim Boa Vista

• 06/03 – Solar dos Lagos

• 09/03 – COHAB

• 10/03 – Vila América

• 13/03 – BNH

• 16/03 – Tarumã

• 18/03 – Portal do Rio Formoso e Parque das Águas

• 20/03 – Vila Maruca

• 23/03 – Vila Jaraguá

• 24/03 – Vila Nossa Senhora Aparecida

• 25/03 – Loteamento do Misael

• 26/03 – Vila Mimito

• 27/03 – Vila Cherogami

• 30/03 – Grande Marambaia

Abril

• 01/04 – Jardim Bom Viver I e II

• 02/04 – Loteamento e Residencial Celiane Sette

• 03/04 – Residenciais Rio Bonito I e II e Lago Azul I e II

• 08/04 – Distrito Águas do Miranda e Pesqueiro do Noé

• 13/04 – Assentamentos Pé de Cedro, Girassol e São José

• 15/04 – Assentamento Santa Lúcia

IMPORTANTE: o cronograma poderá sofrer alterações conforme condições climáticas ou demandas operacionais.

O Mutirão de Limpeza é uma realização da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com o objetivo de manter a cidade mais organizada, limpa e agradável para todos. Colabore!