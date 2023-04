Aquidauana é parceira no desenvolvimento da 1ª vinícola de MS

Divulgação

Localizado há pouco mais de 120 km da Capital, Campo Grande, o distrito de Camisão em Aquidauana tem atraído investidores das mais diversas áreas. Camisão é conhecido por ser um local de natureza exuberante, com belas paisagens e, ainda, desfruta do caudaloso rio Aquidauana.

Diante dessa realidade atrativa que o distrito tem, um novo empreendimento turístico tem atraído turistas brasileiros e do exterior, curiosos para conhecer a 1ª vinícola em solo pantaneiro e no Mato Grosso do Sul: o Terroir Pantanal.

Para a criação da vinícola em Camisão, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção (SEMP), tem dado um suporte para a produção agrícola sustentável de uvas. A SEMP já fez uma etapa de gradeação do parreiral e estará gradeando mais uma área para ampliação da plantação de uvas.

A secretária de Produção, Paula Polini, explicou que na gestão do prefeito Odilon, a Secretaria de Produção tem executado um trabalho de fomento e fortalecimento à produção agrícola, como fonte geradora de renda para o município, distritos e aldeias.

“Aqui, no Terroir Pantanal, em Camisão, não seria diferente, viemos somar a essa iniciativa, fazendo a gradeação da área dentro da necessidade para o plantio das parreiras de uvas. A vinícola está sendo um grande atrativo turístico que tem movimentado a economia local, o turismo e vai ser um grande diferencial da agricultura sustentável com o plantio e colheita das uvas”, explicou a secretária Paula Polini.

A vinícola começou a ser construída em 2021 e, em cerca, um ano e meio de abertura ela já se consolida como o principal atrativo turístico do Enoturismo (degustação de vinhos) no Mato Grosso do Sul.

A criação da vinícola em Camisão é uma iniciativa pioneira do empresário Gilmar França, de Campo Grande, que depois de ter feito uma viagem internacional por várias partes do mundo visitando vinícolas e, claro, conhecendo as paisagens de Aquidauana, idealizou implantar uma vinícola envolta a Serra de Maracaju.

Ao retornar ao Estado, o empresário Gilmar França percorreu vários municípios de Mato Grosso do Sul, acompanhado de um enólogo (profissional responsável por todo o processo de produção de vinhos), para a instalação de uma vinícola.

Dos locais pesquisados, Aquidauana na região do distrito de Camisão foi a que melhor se enquadrou para a construção da vinícola. As análises técnicas apontaram que Camisão era propício para a plantação de uvas, o clima, a umidade, a qualidade do solo, as condições geológicas e a receptividade e o apoio da Administração Municipal foram fatores determinantes para a execução do projeto.

O investimento deu certo, a vinícola em Camisão abriu suas portas para os visitantes e, conforme a direção do Terroir Pantanal, no próximo mês de junho deve iniciar a colheita das primeiras uvas produzidas no solo pantaneiro de Aquidauana.

De acordo com Indiara Digiorgio - chefe responsável pela parte de eventos da vinícola, atualmente já estão cultivadas 05 tipos de uva no local: Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e Marselan. São uvas importadas dos Estados Unidos e da Italia.

Atualmente, o Terroir Pantanal gera cerca de 51 empregos diretos e quase 80 % dos funcionários são moradores do próprio distrito de Camisão. “A maioria dos funcionários são mulheres, devido elas terem uma maior sensibilidade com as mãos no manejo das frutas e mudas de uvas. Esta iniciativa trouxe uma nova perspectiva de vida para as mulheres de Camisão que passaram a ter uma maior valorização profissional”, explicou Indiara Digiorgio.

A Secretaria Municipal de Produção observou que, com a abertura da vinícola em Camisão, diversos produtores da agricultura familiar do distrito e da região, começaram a ser organizar para oferecer e comercializarem seus produtos na vinícola, como, por exemplo, queijos e demais laticínios.

E isso tornou-se realidade, a maioria dos produtos que são servidos na Terroir Pantanal são produzidos na região e por meio da produção da agricultura familiar. Atualmente, a vinícola tem parceria com a queijaria artesanal Bote Certo, Mel da Serra do Pantanal, Charcutaria Pantanal e a Genoíno Geleias.

O produtor que deseja expor seus produtos na vinícola, basta procurar a direção do empreendimento, os produtos passam por uma avaliação de toda a equipe responsável. Caso o produto seja aprovado, eles recebem da vinícola um selo chamado “Members”, que dá direito de expor e comercializar o produto dentro da vinícola.

Atualmente, a vinícola recebe turistas de todo o Brasil, principalmente, da região sul do país. Também são frequentes as visitas de turistas internacionais, como, por exemplo, de Portugal, Austrália e Grécia. A vinícola aquidauanense já foi pauta de jornalistas de vários lugares do Brasil e do mundo.

Para a direção da Terroir Pantanal, a abertura da vinícola trouxe uma nova expectativa de vida para os moradores da região, contribuindo para a valorização imobiliária, novos investimentos na área gastronômica e de hotelaria.

“Acreditamos que com todo o investimento do Poder Público e dos empresários, os distritos de Camisão e Piraputanga já estão vivendo um novo cenário, um crescimento muito positivo”, afirmou Indiara.

Na visão empreendedora da direção do Terroir Pantanal, Aquidauana já está inserida como uma das principais rotas do ecoturismo e os distritos de Camisão e Piraputanga estão integrados nesse roteiro.

“Aquidauana e, aqui os nossos distritos, estão se consolidando forte no turismo. Antes, era um sonho distante, mas agora com todos os investimentos podemos chegar a ser uma referência nacional no ecoturismo e no enoturismo”, afirmou a diretora de eventos Indiara.

A secretária municipal de Produção, Paula Polini, afirmou que a Secretaria de Produção está de “portas abertas” para atender a todos os produtores da cidade, aldeias e distritos, que querem fomentar, crescer e fortalecer sua produção. “Assim como a vinícola está dando certo, queremos ajudar mais empreendimentos dos nossos produtores da região. A Administração Municipal acredita no potencial da nossa agricultura familiar e estamos trabalhando para ela ser pujante e gerar muitos empregos e renda para os produtores”, finalizou a secretária Paula.

SERVIÇO – Quem precisar dos serviços e apoio da Secretaria Municipal de Produção, pode procurar no endereço Rua Giovani Toscano de Brito nº 2765, Bairro Santa Terezinha. Mais informações: 3241-5874.

ATRATIVOS - A Terroir Pantanal oferece atualmente aos visitantes: tour fotográfico (sextas, sábados e domingos), piquenique família e wine, almoço harmonizado, visita guiada ao vinhedo e degustação de vinhos e wine Experience Queijos e Charcutaria. Os vouchers para visitação variam de R$ 120,00 a R$ 190,00 reais por pessoa e podem ser comprados no site da vinícola: https://terroirpantanal.com/ .