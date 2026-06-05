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Prefeitura de Bonito alerta que retirada de materiais da obra do Anel Viário é crime ambiental

Madeiras e outros itens fazem parte da construção e remoção compromete o cronograma, gera custos adicionais e pode atrasar a entrega da melhoria para a população

Da redação

Publicado em 05/06/2026 às 15:25

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito emitiu um alerta à população sobre a proibição da retirada de madeiras e outros materiais da obra do Anel Viário. Segundo a administração municipal, a prática pode configurar crime ambiental, além de causar prejuízos à execução dos trabalhos.

A prefeitura informa que esses materiais fazem parte da obra e sua retirada compromete o cronograma, gera custos adicionais e pode atrasar a entrega de uma grande melhoria para Bonito.

A administração municipal pede a colaboração de todos para não retirar materiais da obra e ajudar a preservar o que está sendo construído para toda a população.

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