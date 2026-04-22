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Infraestrutura

Prefeitura de Bonito avança com obras de pavimentação e drenagem na Vila Donária

Melhorias integram a segunda etapa do Programa de Eficiência Municipal

Da redação

Publicado em 22/04/2026 às 12:37

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Além da pavimentação, a via também já recebeu melhorias na drenagem, com a instalação de novas tubulações no trecho entre as ruas Lúcio Borralho e Aniceto Coelho / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito iniciou a semana avançando com obras de infraestrutura urbana, levando mais qualidade de vida para a população. As equipes seguem trabalhando na pavimentação e recuperação de ruas em diversas regiões da cidade. Nesta quarta-feira (22), os serviços estão concentrados na Rua 2 de Outubro, na Vila Donária.

Além da pavimentação, a via também já recebeu melhorias na drenagem, com a instalação de novas tubulações no trecho entre as ruas Lúcio Borralho e Aniceto Coelho. A intervenção garante mais eficiência no escoamento das águas pluviais e maior durabilidade do asfalto, evitando o surgimento de buracos e danos prematuros à pista.

As obras fazem parte da segunda etapa do Programa de Eficiência Municipal (PEM), que tem como objetivo ampliar a infraestrutura urbana e promover mais desenvolvimento para Bonito. O programa contempla melhorias em vias públicas, drenagem e outros serviços essenciais para a mobilidade e o bem-estar da população.

A Prefeitura de Bonito reforça que os trabalhos seguem o cronograma estabelecido e que novas ruas e bairros serão atendidos nas próximas semanas. A população é orientada a redobrar a atenção ao transitar pelas proximidades das obras e a colaborar com a sinalização temporária instalada no local.

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