Prefeitura de Bonito divulga cronograma do Festival de Pesca

Pesca em rios de MS / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou o cronograma do 2º Festival de Pesca Esportiva do Distrito Águas do Miranda, que começa no próximo sábado, 26.

O evento reúne pesca esportiva, culinária com iguarias da região, artesanato, profissionalização e muita música.

Confira:

26 de abril

14h: Curso "Delícias do Anzol" pelo Sebrae-MS, na Escola Municipal

17h às 19h: Entrega de kits para os participantes, na Praça do Festival

17h: Entrega de certificados do curso Marinha do Brasil e Bombeiros

18h: Exposição e gastronomia

20h: Show com Maciel Corrêa e os Ases do Pantanal

27 de abril

7h: Início do torneio para modalidade adulta, no Porto do S. Osvaldo

11h30: Almoço no Pesqueiro do Davi

16h: Apuração dos pontos, na praça

18h: Exposição e gastronomia, na praça

19h30: Entrega de troféus

20h: Show de João Haroldo, Betinho e Chrystian

28 de abril

9h: Torneio de pesca infantil no Genipapo Hotel Fazenda

11h: Apuração dos pontos

11h30: Encerramento