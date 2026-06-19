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Infraestrutura

Prefeitura de Bonito realiza limpeza de bocas de lobo em ruas para prevenir alagamentos

Manutenção periódica da rede de drenagem garante escoamento adequado das águas pluviais e contribui para a segurança da população

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 13:02

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito realizou a limpeza das bocas de lobo na Rua das Flores, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais e contribuindo para a prevenção de alagamentos, especialmente em períodos de chuva.

A manutenção periódica da rede de drenagem é fundamental para evitar o acúmulo de resíduos que podem obstruir a passagem da água, além de colaborar para a conservação das vias e a segurança da população.

A Prefeitura de Bonito segue trabalhando para manter a cidade limpa, organizada e preparada para todas as estações, com ações contínuas de manutenção e conservação dos espaços públicos.

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