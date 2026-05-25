Prefeitura de Bonito realoca academia ao ar livre para obras do acesso ao Anel Viário

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, realizou a retirada de uma das academias ao ar livre localizada na pista de caminhada Bonito, próximo ao Balneário Municipal. A ação foi necessária em razão das obras de implantação do acesso ao Anel Viário.

Os equipamentos foram realocados para um espaço próximo ao local anterior, garantindo a continuidade do uso pela população e preservando o acesso ao lazer e à prática de atividades físicas no município. A prefeitura reforça o compromisso com a infraestrutura urbana e com a qualidade de vida dos moradores e visitantes de Bonito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!