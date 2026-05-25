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Prefeitura de Bonito realoca academia ao ar livre para obras do acesso ao Anel Viário

Equipamentos foram transferidos para espaço próximo ao local original, garantindo continuidade do uso pela população

Da redação

Publicado em 25/05/2026 às 10:04

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, realizou a retirada de uma das academias ao ar livre localizada na pista de caminhada Bonito, próximo ao Balneário Municipal. A ação foi necessária em razão das obras de implantação do acesso ao Anel Viário.

Os equipamentos foram realocados para um espaço próximo ao local anterior, garantindo a continuidade do uso pela população e preservando o acesso ao lazer e à prática de atividades físicas no município. A prefeitura reforça o compromisso com a infraestrutura urbana e com a qualidade de vida dos moradores e visitantes de Bonito.

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