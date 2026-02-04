Prefeitura de Bonito reforça limpeza no assentamento Guaicurus

A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início a uma série de intervenções voltadas à organização e à manutenção dos espaços públicos do município. A primeira etapa do mutirão de Limpeza foi realizada no Assentamento Guaiacurus, com serviços de roçagem, coleta de resíduos e organização de áreas comuns, atendendo a uma demanda da comunidade local.

A ação faz parte de um planejamento estruturado pela administração municipal, que prevê a execução de serviços similares em diversas regiões de Bonito ao longo das próximas semanas. O objetivo é promover a limpeza urbana, melhorar a salubridade dos bairros e contribuir para a manutenção da cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país.

A população pode acompanhar o cronograma completo das próximas etapas do mutirão através do site oficial da Prefeitura de Bonito. A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos, conforme uma programação pré-definida que visa atender de forma equitativa as diferentes localidades do município.

A gestão municipal reforça o convite para que os cidadãos acompanhem as redes sociais e canais oficiais da prefeitura para obter informações atualizadas sobre datas, locais e horários dos mutirões. A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano e garantir uma cidade mais limpa e organizada para moradores e visitantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!