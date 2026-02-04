Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 23:29

Prefeitura de Bonito reforça limpeza no assentamento Guaicurus

A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 21:20

A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início a uma série de intervenções voltadas à organização e à manutenção dos espaços públicos do município. A primeira etapa do mutirão de Limpeza foi realizada no Assentamento Guaiacurus, com serviços de roçagem, coleta de resíduos e organização de áreas comuns, atendendo a uma demanda da comunidade local.

A ação faz parte de um planejamento estruturado pela administração municipal, que prevê a execução de serviços similares em diversas regiões de Bonito ao longo das próximas semanas. O objetivo é promover a limpeza urbana, melhorar a salubridade dos bairros e contribuir para a manutenção da cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país.

A população pode acompanhar o cronograma completo das próximas etapas do mutirão através do site oficial da Prefeitura de Bonito. A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos, conforme uma programação pré-definida que visa atender de forma equitativa as diferentes localidades do município.

A gestão municipal reforça o convite para que os cidadãos acompanhem as redes sociais e canais oficiais da prefeitura para obter informações atualizadas sobre datas, locais e horários dos mutirões. A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano e garantir uma cidade mais limpa e organizada para moradores e visitantes.

ÚLTIMAS

Alerta

Córrego João Dias transborda e água atinge Casa Paroquial em Aquidauana

Padre Paulo de Souza mostrou em foto quadra totalmente coberta pelas águas

Aquidauana

Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas

