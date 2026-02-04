Prefeitura de Bonito reforça limpeza no assentamento Guaicurus

A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano
A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início a uma série de intervenções voltadas à organização e à manutenção dos espaços públicos do município. A primeira etapa do mutirão de Limpeza foi realizada no Assentamento Guaiacurus, com serviços de roçagem, coleta de resíduos e organização de áreas comuns, atendendo a uma demanda da comunidade local.
A ação faz parte de um planejamento estruturado pela administração municipal, que prevê a execução de serviços similares em diversas regiões de Bonito ao longo das próximas semanas. O objetivo é promover a limpeza urbana, melhorar a salubridade dos bairros e contribuir para a manutenção da cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país.
A população pode acompanhar o cronograma completo das próximas etapas do mutirão através do site oficial da Prefeitura de Bonito. A intenção é que, em breve, os serviços cheguem a outros bairros e assentamentos, conforme uma programação pré-definida que visa atender de forma equitativa as diferentes localidades do município.
A gestão municipal reforça o convite para que os cidadãos acompanhem as redes sociais e canais oficiais da prefeitura para obter informações atualizadas sobre datas, locais e horários dos mutirões. A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano e garantir uma cidade mais limpa e organizada para moradores e visitantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Festa para a família
Frota
A aquisição é vista pela administração municipal como um avanço significativo na estruturação da saúde pública local
Alerta
Padre Paulo de Souza mostrou em foto quadra totalmente coberta pelas águas
Aquidauana
Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS