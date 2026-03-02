Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

O cruzamento Ã© estratÃ©gico para a mobilidade urbana de Bonito, conectando vias importantes do centro da cidade / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio do DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), informa que o semáforo localizado no cruzamento da Rua 29 de Maio com a 24 de Fevereiro voltou a operar normalmente neste domingo, 1º de março. O equipamento já está em pleno funcionamento, garantindo mais segurança e organização no tráfego de veículos e pedestres em um dos pontos de grande circulação da cidade.

O cruzamento é estratégico para a mobilidade urbana de Bonito, conectando vias importantes do centro da cidade e recebendo fluxo constante de veículos, especialmente durante a alta temporada turística. A retomada da operação do semáforo contribui para a ordenação do trânsito e a prevenção de acidentes no local.

O DEMTRAT orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização, contribuindo para um trânsito mais seguro para todos. A administração municipal reforça a importância da conscientização de condutores e pedestres para a convivência harmoniosa no espaço público e a redução de riscos no trânsito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!