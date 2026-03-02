Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

Acessibilidade

02 de Março de 2026 • 23:03

Prefeitura de Bonito restabelece sinalização em cruzamento

Semáforo do cruzamento das ruas 29 de Maio e 24 de Fevereiro volta a operar

Publicado em 02/03/2026 às 21:12

O cruzamento Ã© estratÃ©gico para a mobilidade urbana de Bonito, conectando vias importantes do centro da cidade / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio do DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), informa que o semáforo localizado no cruzamento da Rua 29 de Maio com a 24 de Fevereiro voltou a operar normalmente neste domingo, 1º de março. O equipamento já está em pleno funcionamento, garantindo mais segurança e organização no tráfego de veículos e pedestres em um dos pontos de grande circulação da cidade.

O cruzamento é estratégico para a mobilidade urbana de Bonito, conectando vias importantes do centro da cidade e recebendo fluxo constante de veículos, especialmente durante a alta temporada turística. A retomada da operação do semáforo contribui para a ordenação do trânsito e a prevenção de acidentes no local.

O DEMTRAT orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização, contribuindo para um trânsito mais seguro para todos. A administração municipal reforça a importância da conscientização de condutores e pedestres para a convivência harmoniosa no espaço público e a redução de riscos no trânsito.

