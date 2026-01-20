Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026

Etnoturismo

Prefeitura de Nioaque destaca Aldeia Brejão e Balcão do Seu Ari como tesouros turísticos

A iniciativa faz parte de uma estratégia para valorizar e promover as riquezas do município

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 20:36

O Balcão do Seu Ari, na Aldeia Brejão, simboliza essa vocação, combinando paisagem preservada, patrimônio cultural e o potencial para o turismo / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque utilizou a página oficial no Facebook para exaltar as belezas naturais e culturais do município, com destaque para a Aldeia Brejão. Situada às margens do Rio Urumbeva, a localidade abriga um importante ponto turístico: o Balcão do Seu Ari, apresentado como um cenário de rara beleza e autenticidade.

Em suas publicações, a administração municipal descreve o local como um espaço onde a natureza corre livre, a cultura indígena se mantém viva e as raízes tradicionais fortalecem a prática do etnoturismo. A iniciativa faz parte de uma estratégia para valorizar e promover as riquezas de Nioaque, posicionando a cidade como um destino singular no estado.

A gestão municipal reforça, por meio da divulgação, seu compromisso em mostrar ao mundo os atrativos que compõem a identidade do município. O Balcão do Seu Ari, na Aldeia Brejão, simboliza essa vocação, combinando paisagem preservada, patrimônio cultural e o potencial para o turismo de experiência e base comunitária.

