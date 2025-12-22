Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 01:43

Buscar

Últimas notícias
X
Ecoturismo

Prefeitura orienta turistas e visitantes para um verão seguro e responsável

A campanha também reforça a importância do respeito à natureza

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 13:17

Atualizado em 22/12/2025 às 13:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Avenida Pantaneta, em Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Com a chegada do verão e o aumento da temporada turística, a Prefeitura de Aquidauana lançou uma série de recomendações oficiais para garantir a segurança e a preservação ambiental no município. O foco da campanha é promover um turismo consciente, aliando a experiência de aventura e contato com a natureza à responsabilidade de visitantes e moradores.

A primeira e principal orientação é a contratação de guias e condutores turísticos legalizados. A prefeitura ressalta que estes profissionais possuem conhecimento profundo do território e são essenciais para oferecer experiências seguras e de qualidade, especialmente em atividades de ecoturismo, trilhas e passeios pelos rios da região.

A campanha também reforça a importância do respeito à natureza. Os turistas são convidados a adotar uma postura de cuidado com as trilhas, rios e paisagens, evitando deixar resíduos, interferir na fauna e flora locais e respeitando as regras de cada atração natural.

Um alerta sério e específico é feito sobre os riscos de banho no Rio Aquidauana. A administração municipal informa que o rio não é indicado para banho, uma vez que suas águas podem apresentar correntezas perigosas, profundidades variadas e outros riscos que representam perigo real de acidentes fatais. A orientação é clara: buscar apenas locais autorizados e seguros para atividades aquáticas.

A prefeitura também pede que turistas e famílias redobrem a atenção com as crianças, mantendo-as sempre sob supervisão, especialmente em áreas naturais, próximas a rios ou durante passeios de aventura. O lema da campanha é "Turismo Seguro é Turismo Feliz".

As ações visam proteger tanto os visitantes quanto o patrimônio natural de Aquidauana, consolidando a cidade como um destino que alia aventura, belezas naturais e responsabilidade ambiental e social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Estratégia

Nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo toma posse

Dois Irmãos do Buriti

Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262

Estratégia

Governo abre nova chamada de preservação do Pantanal em 2026

O programa também fortalece a imagem de Mato Grosso do Sul como referência nacional em sustentabilidade e políticas climáticas inovadoras

Magia

Papai Noel chega no dia 15 e abre celebrações do Natal em Aquidauana

Publicidade

Fim de ano

Prepare-se para a chegada de 2026 com o Réveillon "Luzes de Bodoquena"

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Geral

Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo