Prefeitura orienta turistas e visitantes para um verão seguro e responsável

Avenida Pantaneta, em Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Com a chegada do verão e o aumento da temporada turística, a Prefeitura de Aquidauana lançou uma série de recomendações oficiais para garantir a segurança e a preservação ambiental no município. O foco da campanha é promover um turismo consciente, aliando a experiência de aventura e contato com a natureza à responsabilidade de visitantes e moradores.

A primeira e principal orientação é a contratação de guias e condutores turísticos legalizados. A prefeitura ressalta que estes profissionais possuem conhecimento profundo do território e são essenciais para oferecer experiências seguras e de qualidade, especialmente em atividades de ecoturismo, trilhas e passeios pelos rios da região.

A campanha também reforça a importância do respeito à natureza. Os turistas são convidados a adotar uma postura de cuidado com as trilhas, rios e paisagens, evitando deixar resíduos, interferir na fauna e flora locais e respeitando as regras de cada atração natural.

Um alerta sério e específico é feito sobre os riscos de banho no Rio Aquidauana. A administração municipal informa que o rio não é indicado para banho, uma vez que suas águas podem apresentar correntezas perigosas, profundidades variadas e outros riscos que representam perigo real de acidentes fatais. A orientação é clara: buscar apenas locais autorizados e seguros para atividades aquáticas.

A prefeitura também pede que turistas e famílias redobrem a atenção com as crianças, mantendo-as sempre sob supervisão, especialmente em áreas naturais, próximas a rios ou durante passeios de aventura. O lema da campanha é "Turismo Seguro é Turismo Feliz".

As ações visam proteger tanto os visitantes quanto o patrimônio natural de Aquidauana, consolidando a cidade como um destino que alia aventura, belezas naturais e responsabilidade ambiental e social.

