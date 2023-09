Prêmio Piraputanga de Turismo terá a presença de dois ex-presidentes em Bonito

César Itiberê

A sétima edição do Prêmio Piraputanga de Turismo, promovido pelo Mídia Brasil Associados acontece nesta quinta-feira, 21 em Bonito. A premiação contará com a presença dos ex-presidentes do Brasil, Michel Temer, e do Paraguai, Mário Abdo Benitez (Marito), que serão homenageados pelo acordo que assinaram para a construção da ponte da Rota Bioceânica.

Além deles, lideranças políticas do Estado e empresários de turismo também acompanham a solenidade.

Antes de ir a Bonito, os dois ex-presidentes participam de solenidade na Assembleia Legislativa de MS, em Campo Grande onde recebem títulos de cidadão sul-mato-grossenses.

Com mais de 30% executada, a Ponte da Rota Bioceânica sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), é considerada a obra emblemática do corredor rodoviário bioceânico Brasil-Chile (Atlântico-Pacífico). A rota da integração vai desenvolver a economia e o turismo no Estado e no continente, aumentando o fluxo de turistas fronteiriços aos principais destinos de Mato Grosso do Sul, como Serra da Bodoquena e Pantanal.

Reconhecimento

O Prêmio Piraputanga é uma iniciativa do jornalista Edinho Neves, presidente do Mídia Brasil Associados, com o propósito de reconhecer a contribuição de lideranças políticas, gestores públicos e empresários dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva ao desenvolvimento do turismo no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Centenas de personalidades já foram homenageadas pelo prêmio, que hoje faz parte do calendário oficial de eventos de Bonito.

O evento é patrocinado pelo Ministério do Turismo e conta com o apoio do Governo do Estado (Fundação de Turismo de MS, Fundtur) e da Prefeitura de Bonito (Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio). Nesta edição, o Conselho Municipal de Turismo de Bonito (Comtur) indicou as empresas e empresários locais que receberão a honraria nos segmentos de atrativo, gastronomia, agência, hotelaria, serviços e transporte.

A cerimônia será realizada às 19h do dia 21 de setembro, no salão nobre do Hotel Marruá (um dos principais meios de hospedagem da Capital do Ecoturismo), em jantar show com participação especial do grupo Hermanos Irmãos, integrado pelos músicos sul-mato-grossenses Jerry Espindola, Rodrigo Teixeira e Márcio de Camilo.