Prepare-se para a chegada de 2026 com o Réveillon "Luzes de Bodoquena"

O ponto alto da festa será a apresentação da consagrada dupla Fred & Victor / Divulgação
O município de Bodoquena anunciou a programação oficial para a virada do ano. O Réveillon 2026 – Luzes de Bodoquena promete uma noite inesquecível de celebração, com show nacional e queima de fogos, na Praça da Liberdade Irineu Okaneko, no centro da cidade. O ponto alto da festa será a apresentação da consagrada dupla Fred & Victor, que sobe ao palco a partir das 22h para animar o público com seus maiores sucessos. À meia-noite, um espetáculo pirotécnico iluminará o céu, marcando oficialmente a entrada no novo ano.
O evento é totalmente gratuito e voltado para toda a família, sendo uma iniciativa da Prefeitura de Bodoquena, por intermédio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Sectur). A realização conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Deputado Estadual Paulo Corrêa. A expectativa é de que a celebração atraia milhares de moradores e visitantes, movimentando o comércio local, a rede de hospedagem e fortalecendo o turismo no município.
O Réveillon 2026 visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade. A administração municipal convida todos para viverem este momento especial, que promete se tornar um marco nas comemorações de fim de ano, celebrando as conquistas e abrindo caminho para um ano de prosperidade e desenvolvimento para Bodoquena.
