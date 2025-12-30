PRF inicia Operação Ano Novo 2025 em MS com foco em álcool, velocidade e segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025, que integra a Operação Rodovida, nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. A mobilização segue até domingo (4) e visa reforçar a fiscalização e as ações educativas durante o período de maior fluxo de veículos devido às festas de fim de ano.

Durante a operação, a PRF intensificará a fiscalização em todo o estado, com foco especial no combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. As ações contarão com o uso de câmeras de videomonitoramento e com o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado. A fiscalização será intensificada principalmente nos trechos e horários com maior índice de acidentes e ocorrências criminais.

Também estão entre as prioridades da fiscalização o uso do capacete por motociclistas, o cumprimento do tempo mínimo de descanso dos motoristas profissionais, a proibição do uso de telefone celular ao volante, além do uso do cinto de segurança e do transporte correto de crianças em dispositivos adequados.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Durante a Operação Ano Novo, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos seguintes dias e horários:

- 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira): das 16h às 22h

- 1º de janeiro de 2026 (quinta-feira): das 16h às 22h

Balanço da Operação Ano Novo 2024

No feriado de Natal de 2024, foram registrados 20 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

A PRF reforça que a operação tem caráter educativo e repressivo, com o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas. A população pode colaborar denunciando infrações e condutas de risco pelo telefone 191.

