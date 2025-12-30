Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 19:54

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

PRF inicia Operação Ano Novo 2025 em MS com foco em álcool, velocidade e segurança

A fiscalização será intensificada principalmente nos trechos e horários com maior índice de acidentes e ocorrências criminais

Da redação

Publicado em 30/12/2025 às 15:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025, que integra a Operação Rodovida, nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. A mobilização segue até domingo (4) e visa reforçar a fiscalização e as ações educativas durante o período de maior fluxo de veículos devido às festas de fim de ano.

Durante a operação, a PRF intensificará a fiscalização em todo o estado, com foco especial no combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. As ações contarão com o uso de câmeras de videomonitoramento e com o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado. A fiscalização será intensificada principalmente nos trechos e horários com maior índice de acidentes e ocorrências criminais.

Também estão entre as prioridades da fiscalização o uso do capacete por motociclistas, o cumprimento do tempo mínimo de descanso dos motoristas profissionais, a proibição do uso de telefone celular ao volante, além do uso do cinto de segurança e do transporte correto de crianças em dispositivos adequados.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Durante a Operação Ano Novo, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos seguintes dias e horários:
- 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira): das 16h às 22h
- 1º de janeiro de 2026 (quinta-feira): das 16h às 22h

Balanço da Operação Ano Novo 2024

No feriado de Natal de 2024, foram registrados 20 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

A PRF reforça que a operação tem caráter educativo e repressivo, com o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas. A população pode colaborar denunciando infrações e condutas de risco pelo telefone 191.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Ecoturismo

Prefeitura orienta turistas e visitantes para um verão seguro e responsável

Esportes

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

Cristo Rei FC realiza confraternização esportiva em Aquidauana

Homem sobrevive a múltiplos golpes de faca no bairro Cristo Redentor

Anastácio inicia construção da UBS do Residencial Cristo Rei

Estratégia

Nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo toma posse

Publicidade

Dois Irmãos do Buriti

Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262

ÚLTIMAS

Violência

Mulher esfaqueia marido após crise de ciúmes no bairro Cidade Nova

A facada atingiu a região do abdômen, provocando um corte superficial que se estendeu até próximo à axila.

Economia

Correios preveem 15 mil demissões voluntárias e fechar mil agências

Correios divulgaram nesta segunda-feira (29) um plano de reestruturação da companhia com previsão de fechar 16% das agências da estatal, o que representa cerca de mil das 6 mil unidades próprias  em todo o país.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo