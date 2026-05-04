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Profissionais do turismo de Bonito recebem curso de salvamento aquático

Capacitação ocorre no quartel do Corpo de Bombeiros e tem duas turmas previstas para esta semana

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 09:02

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, deu início na manhã desta segunda-feira (4) ao Programa de Qualificação para o Turismo, com o curso de Noções de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) e Salvamento Aquático. A capacitação, gratuita, é realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Bonito e tem carga horária total de 20 horas.

O curso foi dividido em duas turmas. A primeira acontece hoje e amanhã (dias 4 e 5 de maio), e a segunda ocorre nos dias 5 e 6 de maio. O horário das aulas é das 7h30 às 20h, com programação intensiva voltada à formação e atualização de profissionais que atuam direta ou indiretamente com o turismo em Bonito, principal destino de ecoturismo e aventura de Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas e foram realizadas por ordem de chegada por meio de formulário online, cujo link foi disponibilizado nas redes oficiais da prefeitura e da Secretaria de Turismo. A procura foi grande, e as vagas foram preenchidas rapidamente, o que levou a organização a abrir duas turmas consecutivas para atender à demanda.

Os participantes estão aprendendo técnicas de primeiros socorros, procedimentos em emergências aquáticas, estabilização de vítimas e noções de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conteúdos essenciais para quem trabalha em contato com turistas em rios, piscinas naturais, flutuações e outras atrações típicas de Bonito.

A realização do curso é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Bonito, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

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