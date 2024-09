Qualidade do ar na região pantaneira está "insalubre e muito prejudicial à saúde"

A qualidade do ar na região do Pantanal neste fim de semana é classificada como “insalubre e muito prejudicial à saúde”, de acordo com dados da IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, em mais de 100 países.

Na região, o IQA está acima de 300, o que representa qualidade do ar perigosa. O parâmetro do IQA vai de 0 a 500. Quanto maior o valor do IQA, maior o nível de poluição do ar e maior a preocupação com a saúde. Por exemplo, um valor de IQA de 50 ou menos representa boa qualidade do ar, enquanto um valor de AQI acima de 300 representa qualidade do ar perigosa.

Quadro de cores ajuda a facilitar a interpretação sobre a qualidade do ar



Para cada poluente, um valor de IQA de 100 geralmente corresponde a uma concentração de ar ambiente que é igual ao nível do padrão nacional de qualidade do ar ambiente de curto prazo para proteção da saúde pública. Valores de AQI em ou abaixo de 100 são geralmente considerados satisfatórios. Quando os valores de IQA estão acima de 100, a qualidade do ar não é saudável: primeiro para certos grupos sensíveis de pessoas, depois para todos, conforme os valores de AQI aumentam.

O IQA é dividido em seis categorias. Cada categoria corresponde a um nível diferente de preocupação com a saúde. Cada categoria também tem uma cor específica. A cor torna fácil para as pessoas determinarem rapidamente se a qualidade do ar está atingindo níveis prejudiciais à saúde em suas comunidades.