Quarta-feira começa com céu nublado e termina com abertura de sol em Aquidauana

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana enfrentam mais um dia com predomínio de nuvens nesta quarta-feira (17), mas com uma boa notícia: a expectativa é de melhora no tempo ao longo das horas. O dia começou com bastante nebulosidade e temperaturas baixas, mas o sol deve marcar presença no período da tarde, trazendo um clima mais agradável para a cidade .

De acordo com as previsões, a mínima registrada pela manhã fica em torno dos 18°C, com os termômetros subindo gradualmente até os 26°C no início da tarde . A máxima é esperada por volta das 14h, quando a temperatura atinge o pico do dia.

A transição climática é o grande destaque do dia. O céu, que amanheceu encoberto, deve se abrir no decorrer do período, passando para a condição de "nublado a parcialmente nublado" ou, como indicam alguns modelos, "muitas nuvens pela manhã com aberturas de sol à tarde" . Não há previsão de chuva para o dia.

A madrugada e a noite seguem com temperaturas mais baixas, em torno dos 18°C, com ventos de intensidade fraca predominando das direções sul e sudeste . A umidade do ar, embora não especificada para o dia, deve acompanhar o padrão típico do outono na região, exigindo atenção à hidratação.

O cenário marca uma pausa no tempo mais instável dos dias anteriores. Para os próximos dias, a tendência é de gradual elevação das temperaturas, com a máxima podendo chegar aos 29°C na quinta-feira (18) . Na sexta (19), a previsão indica novo aumento na nebulosidade e possibilidade de chuva.

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