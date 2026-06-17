Acessibilidade

17 de Junho de 2026 • 09:48

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Quarta-feira começa com céu nublado e termina com abertura de sol em Aquidauana

Dia promete tarde mais agradável, com máxima de 26°C e redução da nebulosidade

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 07:06

Atualizado em 17/06/2026 às 07:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana enfrentam mais um dia com predomínio de nuvens nesta quarta-feira (17), mas com uma boa notícia: a expectativa é de melhora no tempo ao longo das horas. O dia começou com bastante nebulosidade e temperaturas baixas, mas o sol deve marcar presença no período da tarde, trazendo um clima mais agradável para a cidade .

De acordo com as previsões, a mínima registrada pela manhã fica em torno dos 18°C, com os termômetros subindo gradualmente até os 26°C no início da tarde . A máxima é esperada por volta das 14h, quando a temperatura atinge o pico do dia.

A transição climática é o grande destaque do dia. O céu, que amanheceu encoberto, deve se abrir no decorrer do período, passando para a condição de "nublado a parcialmente nublado" ou, como indicam alguns modelos, "muitas nuvens pela manhã com aberturas de sol à tarde" . Não há previsão de chuva para o dia.

A madrugada e a noite seguem com temperaturas mais baixas, em torno dos 18°C, com ventos de intensidade fraca predominando das direções sul e sudeste . A umidade do ar, embora não especificada para o dia, deve acompanhar o padrão típico do outono na região, exigindo atenção à hidratação.

O cenário marca uma pausa no tempo mais instável dos dias anteriores. Para os próximos dias, a tendência é de gradual elevação das temperaturas, com a máxima podendo chegar aos 29°C na quinta-feira (18) . Na sexta (19), a previsão indica novo aumento na nebulosidade e possibilidade de chuva.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

Arraial do Banho de São João 2026 começa na sexta-feira em Corumbá

Desenvolvimento

Caravana da Sudeco chega a Bonito na terça com atendimento gratuito ao público

Literatura

Feira Literária de Bonito terá a presença de Pedro Bial

Com uma trajetória marcada pela atuação no jornalismo, na televisão e na literatura, Pedro Bial conquistou o reconhecimento do público por seu olhar sensível sobre temas ligados à cultura, à sociedade e às histórias humanas

Meio ambiente

Bonito ganha reforço na proteção ambiental com obra que protege o Rio Formoso

Publicidade

Saúde

Bonito realiza atendimento para escolha de armações de óculos

ÚLTIMAS

Infraestrutura

Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Equipes da Artefatos atuam na recuperação do pavimento para garantir mais segurança, conforto e mobilidade à população

Trânsito

Bombeiros removem árvore que obstruía BR-262 na zona rural de Anastácio

Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo