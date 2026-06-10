Quarta-feira em Aquidauana será marcada por temperaturas amenas

Termômetros variam entre 19°C e 25°C, com possibilidade de tempestades
O Pantaneiro
Nesta quarta-feira, 10 de junho, o tempo em Aquidauana será de instabilidade, com previsão de chuva e temperaturas amenas ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 25°C.
A previsão indica que o dia começará com condições de chuva pela manhã, com tendência de melhora no período da tarde, quando o céu deve ficar entre nublado e parcialmente aberto . Os ventos sopram com intensidade fraca, com velocidade inferior a 10 km/h.
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Mato Grosso do Sul deve seguir sob influência de instabilidades nesta quarta e quinta-feira, com previsão de chuva em várias regiões, possibilidade de tempestades, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A mudança no tempo ocorre por causa do avanço de uma frente fria, associada ao transporte de calor e umidade, à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e à formação de ciclones extratropicais .
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