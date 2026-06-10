Quarta-feira em Aquidauana será marcada por temperaturas amenas

O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, 10 de junho, o tempo em Aquidauana será de instabilidade, com previsão de chuva e temperaturas amenas ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 25°C.

A previsão indica que o dia começará com condições de chuva pela manhã, com tendência de melhora no período da tarde, quando o céu deve ficar entre nublado e parcialmente aberto . Os ventos sopram com intensidade fraca, com velocidade inferior a 10 km/h.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Mato Grosso do Sul deve seguir sob influência de instabilidades nesta quarta e quinta-feira, com previsão de chuva em várias regiões, possibilidade de tempestades, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A mudança no tempo ocorre por causa do avanço de uma frente fria, associada ao transporte de calor e umidade, à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e à formação de ciclones extratropicais .

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!