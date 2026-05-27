Quarta-feira tem dia de sol e temperaturas amenas em Aquidauana

O Pantaneiro

A quarta-feira, 27 de maio, será de tempo estável em Aquidauana, com predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia . De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.

A previsão indica que o céu estará entre parcialmente nublado pela manhã e com aberturas de sol no decorrer do dia . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sudeste e leste, com velocidade inferior a 10 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 10h43, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44.

A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas, com previsão de calor mais intenso a partir de quinta-feira . Para quinta-feira (28), a máxima pode atingir os 32°C na região de Aquidauana.

A orientação para os moradores é manter a hidratação regular ao longo do dia, especialmente no período da tarde, quando os índices de umidade relativa do ar tendem a diminuir . O cenário de tempo seco e temperaturas amenas deve continuar ao longo da semana, marcando a transição para o período mais frio do ano em Mato Grosso do Sul.

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